ВМС Украины и британский атташе обсудили сотрудничество флотов

Вопросы сотрудничества украинского и британского военных флотов обсудили сегодня в Севастополе заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Виктор НОСЕНКО и атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине капитан 1-го ранга Джон ФОРМАН.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, в частности, были рассмотрены вопросы отсутствия представителей Королевских ВМС Великобритании на украинско-американских учениях «Си Бриз - 2010», участия подразделов ВМС Украины в таких антитеррористических и антипиратских операциях, как «Активные усилия» и «Аталанта», введения в строй большой подводной лодки «Запоріжжя», построения новых кораблей класса «корвет» для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

Как отметил В.НОСЕНКО, „с самого начала наших взаимоотношений мы плодотворно сотрудничали на международных учениях по программе «Партнерство во имя мира», учениях аэромобильных сил «Казацкая степь», неоднократно офицеры украинского флота повышали свою выучку на британских кораблях и на курсах, которые проводились в Королевских ВМС Великобритании”.

Дж.ФОРМАН выразил удовлетворение тем, что Украина, хотя уже и не ставит целью вступление в НАТО, оставляет в повестке дня хорошие отношения со странами Североатлантического альянса. Кроме того, по информации капитана 1-го ранга, он получил принципиальное согласие от начальника британской группы военных советников и инструкторов об отправке в следующем году специалистов в украинский подраздел морской пехоты, целью работы которых станет достижение оперативной взаимосовместимости на уровне младших офицеров и старших сержантов.

Также, сказал военный дипломат, в следующем году представитель украинского флота будет иметь возможность пройти обучение на командно-штабном курсе повышенного уровня, который ежегодно проходит на базе Вооруженных Сил Большой Британии.

В знак продолжения сотрудничества британский атташе по вопросам обороны пригласил двух офицеров ВМС ВСУ на стажировку на борту фрегата Королевских ВМС Великобритании «Монтроуз». Кроме того, Дж.ФОРМАН сообщил о возможности прибытия в Севастополь с дружеским визитом весной будущего года корабля британского флота.

В завершение встречи контр-адмирал В.НОСЕНКО заверил британского гостя в том, что военнослужащие обоих флотов и в дальнейшем будут плодотворно сотрудничать в определенных направлениях.

Как планируется, в рамках визита Дж.ФОРМАН посетит Южную военно-морскую базу ВМС Украины, где ознакомится с ходом подготовки украинских амфибийных сил к учениям «Си Бриз - 2010».