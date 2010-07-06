Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 5 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также без изменений со вчерашнего дня – 9,80/9,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,65-9,88 грн./евро, по продаже – в пределах 9,89-10,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 5 июля почти не изменился и сегодня составляет 0,2450/0,2547 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2515 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2570 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,80/9,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,65-9,88 грн./евро, по продаже – в пределах 9,91-9,99 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы сегодня не изменился по сравнению с 5 июля – 0,2444/0,2546 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2515 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2570 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,65/9,95 грн., рубль – 0,2250/0,2530 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,925 грн., евро – 9,70/10,05 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,915 грн., евро – 9,75/10,00 грн., рубль – 0,2490/0,2560 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 6 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9096, к евро – 9,91152, к российскому рублю – 0,25423.