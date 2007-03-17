Три человека расстреляны из автоматов в ”Тойоте-Лендкрузер” под Киевом

16 марта около 21.00 в Киевской области на Обуховской трассе вблизи села Плюты был обстрелян из автоматического оружия автомобиль "Тойота-Лендкрузер”, в котором находились 3 человека.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД в Киевской области, все трое погибли на месте происшествия.

Личности погибших установлены, хотя, кто они - в милиции пока не сообщили.

На месте трагедии также найдено большое количество стреляных гильз. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.