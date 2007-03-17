Три человека расстреляны из автоматов в ”Тойоте-Лендкрузер” под Киевом
12:27, 17 марта 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
16 марта около 21.00 в Киевской области на Обуховской трассе вблизи села Плюты был обстрелян из автоматического оружия автомобиль "Тойота-Лендкрузер”, в котором находились 3 человека.
Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД в Киевской области, все трое погибли на месте происшествия.
Личности погибших установлены, хотя, кто они - в милиции пока не сообщили.
На месте трагедии также найдено большое количество стреляных гильз. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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