Завтра в Украине - дожди, шквалы, град

Завтра в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, местами сильные, в Карпатах очень сильные, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях температура ночью 10-15°, днем 18-23°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°.

На остальной территории переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°.

В Украине в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области в среду ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24°.