Тимошенко об МВФ, Украине и долговой яме

Юлия Тимошенко полагает, что оптимальная сумма кредитных ресурсов для Украины от Международного валютного фонда должна составлять от 3 до 5 млрд. долларов.

"Украине не нужно 15 млрд. долларов. Это долговая яма, которая недопустима на сегодня. Максимум, что нужно сегодня Украине по балансам - это 3-5 млрд. долларов", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

По мнению экс-премьера, украинская власть рассчитывает из кредита МВФ рассчитаться с компанией "Росукрэнерго" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. "Когда просят 15 миллиардов, то из них уже точно рассчитали, что прокредитуют НАК "Нафтогаз Украины", - уверена она.

Юлия Тимошенко напомнила, что во времена ее премьерства правительство Украины получило 4,7 млрд. долларов кредитных ресурсов от МВФ, а другие заимствования этой структуры осуществлял Национальный банк Украины.

"Наше правительство в разгар кризиса, в самых невероятных условиях от МВФ приняло 4,7 млрд. долларов. Это тогда, когда весь мир экономически и финансово валился. Тогда Партия регионов довольно усердно нас критиковала за то, что мы вообще сотрудничаем с Международным валютным фондом и говорили, что совсем денег в кризис не нужно. Сегодня они хотят попросить у МВФ почти 15 млрд. долларов. Если в кризис мы обошлись 4,7 млрд. долларов, то зачем 15 млрд. долларов, когда, как говорится, экономика уже становится на ноги? Это неадекватный запрос по отношению к потребностям государства", - приводит ее слова официальный сайт.