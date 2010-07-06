Украине не хватит своих денег, чтобы преодолеть эпидемию СПИДа

Украине не хватает пяти лет финансовых вливаний для того, чтобы добиться результатов в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в Киеве журналистам глава Комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу и другим социально опасным болезням Светлана ЧЕРЕНЬКО.

Она отметила, что в прошлом году в Украине была принята Национальная программа противодействия ВИЧ/СПИДу на ближайшие 5 лет.

«Финансирование этой программы значительно увеличилось по сравнению с предыдущей - более чем в десять раз. Это приблизительно около 400 миллионов гривень в год. Однако, несмотря на такую большую сумму, этого недостаточно для достойного ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа в нашей стране», - сказала С.ЧЕРЕНЬКО, подчеркнув, что на выполнение программы необходимо 1,5 миллиарда гривень в год. Только тогда, по словам С.ЧЕРЕНЬКО, можно достичь реального снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

«Государство очень ценит сотрудничество с Глобальным фондом, потому что проблема ВИЧ/СПИДа в Украине приобрела такие масштабы, что национального ответа финансово недостаточно», - отметила С.ЧЕРЕНЬКО.

Она подчеркнула, что последняя программа борьбы с ВИЧ/СПИДом, которую наша страна выполнила в 2008 году, способствовала тому, что «мы впервые достигли определенных положительных результатов».

«Финансирование программы, которую мы закончили в 2008 году, осуществлялась почти на 70% с помощью Глобального фонда. Если пять лет назад количество инфицированных увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 40-50%, то уже в прошлом году мы достигли результатов, когда количество ВИЧ-инфицированных выросло всего лишь на 7%», - отметила С.ЧЕРЕНЬКО.

Она заявила, что видит в этом очень важный вклад профилактических программ, которые выполнялись за деньги Глобального фонда.

«Тут работали профилактические программы как первичной, так и вторичной профилактики. Если в начале выполнения программы у нас среди потребителей инъекционных наркотиков было 70%, то к концу выполнения программы их количество уменьшилось до 30%», - сказала С.ЧЕРЕНЬКО, подчеркнув, что для дальнейшего стабильного результата и реального снижения заболеваемости ВИЧ/СПИДом необходимо обеспечить финансирование Глобального фонда.