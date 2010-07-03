Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Координационный центр по введению экономических реформ.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, основной задачей Координационного центра является содействие введению положений Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Состоятельное общество, конкурентоспособная экономика, эффективная власть».

В частности, Координационный центр будет проводить анализ и мониторинг введения Кабинетом Министров Украины, центральными и местными органами исполнительной власти, Верховной Радой Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления положений программы, будет готовить регулярные отчеты о ходе реализации предусмотренных ею реформ.

Кроме того, на Координационный центр возлагается осуществление, в том числе с привлечением ведущих отечественных и иностранных ученых, специалистов, в частности, иностранных экспертов, экспертной оценки проектов законов и других нормативно-правовых актов на их соответствие положениям программы, а также подготовка предложений по актуализации мероприятий и механизмов осуществления экономических реформ, предусмотренных программой, и вносит их на рассмотрение Президенту Украины, Комитету по экономическим реформам.

Высшим руководящим органом Координационного центра, который определяет основные направления деятельности Координационного центра, направляет его работу на выполнение основной задачи, обеспечивает его взаимодействие с Комитетом по экономическим реформам, осуществляет контроль за деятельностью Координационного центра, является Коллегия Координационного центра.

В состав коллегии входят премьер-министр Украины и Председатель Верховной Рады Украины (по согласию) – сопредседатели коллегии, первый заместитель главы Администрации Президента Украины, который является исполнительным секретарем Комитета по экономическим реформам (заместитель сопредседателя коллегии), глава Администрации Президента Украины, вице-премьер-министр Украины, к компетенции которого относятся вопросы осуществления экономических реформ, а также уполномоченный коалицией депутатских фракций в Верховной Раде Украины представитель (секретарь коллегии). Сопредседатели, заместитель сопредседателя, секретарь и другие члены коллегии принимают участие в ее работе на общественных началах.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил предельную численность работников Координационного центра в количестве 35 штатных единиц, сократив соответственно предельную численность работников Национального института стратегических исследований.