Арестованы учредитель и директор Украинской товарной биржи

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Запорожского главка милиции по подозрению в совершении рейдерских захватов предприятий задержали учредителя "Украинской товарной биржи "ТБУ" и директора данной биржи.

По данным ЦОС ГУ МВД Украины в Запорожской области, и учредитель, и директор биржи были задержаны сегодня - 1 июля "в ходе проведения оперативно-следственных действий" и "обоснованно подозреваются в совершении рейдерских захватов предприятий на территории Запорожья и ряда областей Украины с помощью решений третейских судов с использованием ряда созданных субъектов предпринимательской деятельности".

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ранее по ст. 219 Уголовного кодекса Украины - "Доведение до банкротства" по месту жительства учредителя и директора "Украинской товарной биржи "ТБУ" проведены обыски во время которых, по данным ЦОС, изъяты пистолет "ТТ", 3 комплекта компьютерной техники и "документация, свидетельствующая о намерении совершения рейдерских захватов предприятий".

"В отношении обоих задержанных сегодня, 1 июля 2010 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - "Мошенничество", - сообщает ЦОС Запорожского главка милиции.