Аваков предупреждает, что в Харькове может пролиться кровь

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ считает, что над украинской демократией нависла угроза .

Такое мнение губернатор выразил, комментируя корреспонденту УНИАН события 15 марта на харьковской площади Свободы и запрет суда проводить в пятницу мирные акции на этой площади.

«Сегодня на площади Свободы в Харькове происходит реставрация действительно фашистских принципов», - заявил А.АВАКОВ.

По его словам, «на этой площади в 2004 году с одной стороны была сцена, на которой выступал Александр МОРОЗ, со второй стороны - сцена, где выступал Евгений Кушнарев, с третьей – размещалась сцена, на которой стояли «помаранчевые». Здесь было три палаточных городка. Здесь никогда не было ограничений свободы высказываний. А сегодня мы видим абсолютно беспрецедентный шаг, когда новая городская власть, новый городской фюрер пытаются утвердить новый порядок – что на площади Свободы нельзя говорить свободно, нельзя встречаться с теми, с кем хочешь, и будет определять городской совет, с кем можно, а с кем нельзя общаться».

«Это попрание фундаментальных конституционных прав и демократических принципов. Это приводит страну к фашизму и диктатуре. С этим нельзя соглашаться», - заявил А.АВАКОВ.

«Я вижу, - сказал он, - что сегодня на площади есть провокация. Я вижу, что во вспышке гнева один даст другому по голове, и может пролиться кровь. Я этого не хочу. Но, с другой стороны, как гражданин, я не могу смириться с тем, что происходит».

По словам А.АВАКОВА, сегодня он как должностное лицо попробует предупредить это очередное побоище.

Как сообщал УНИАН, Дзержинский райсуд Харькова запретил общественной организации «Народная самооборона» проводить митинг 16 марта на площади Свободы в Харькове. На протяжении дня в четверг на площади продолжалось острое противостояние между представителями власти, судебными исполнителями и организаторами митинга, в котором принимали участие руководители города, большая группа депутатов от фракции Партии регионов, которая прибыла в Харьков самолетом из Киева, и народные депутаты от фракции НСНУ Николай КАТЕРИНЧУК и Давид ЖВАНИЯ.

Сегодня, 16 марта, лидер Харьковской областной организации “Наша Украина” Ярослав ЮЩЕНКО сообщил, что городская власть разрешила провести митинг гражданского движения “Народная самооборона” на площади Розы Люксембург.