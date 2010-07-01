Ленинский райсуд освободил под залог лидера банды "сороконожек"

В Полтаве состоялось предварительное слушание дела нашумевшей в Кременчуге банды "сороконожек".

По информации УНИАН, судья Ленинского райсуда Сергей РЕДЬКО освободил лидера банды на свободу под залог в 34 тыс. грн.

«У него четверо детей и отец инвалид. Наверное, поэтому суд принял решение освободить его под залог, а не оставить под арестом. Все остальные члены банды арестованы и находятся в СИЗО», - сказал УНИАН источник в суде.

Ранее начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ заявлял, что "банда "сороконожек" находится в СИЗО, и оттуда им дорога только в тюрьму".

В начале декабря 2009 года банду ``сороконожек`` задержали работники ОБОПа. Были арестованы и направлены в СИЗО девять человек - лидер и его ближайшие соратники. Всего в банде насчитывалось около 50 человек. Они нападали на кременчужан в районе Молодёжного, избивали, грабили, занимались вымогательством.