Во Львове задержали насильника 10-летней девочки

Во Львове 20-летний ранее судимый местный житель изнасиловал пятиклассницу одной из львовских школ.

Как сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, 30 июня к правоохранителям обратилась 34-летняя львовянка, которая сообщила об исчезновении малолетней дочери-школьницы.

В ходе принятых оперативных мер вечером того же дня 10-летняя девочка с телесными повреждениями была найдена на поляне лесопаркового массива «Погулянка» во Львове.

Во время медицинского осмотра ребенка был установлен факт изнасилования.

По результатам проведения комплекса оперативных мероприятий за совершение данного преступления был задержан 20-летний ранее судимый львовянин.