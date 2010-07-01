СЭС призывает не брать воду из колодцев в подтопленных районах

Главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ заверяет, что Государственная санитарно-эпидемиологическая служба сегодня имеет все средства для обеззараживания воды в колодцах.

Об этом УНИАН сообщила информационная служба Санэпидслужбы Украины.

По сообщению, в результате интенсивных дождей, которые прошли в Ивано-Франковской области на протяжении 22-27 июня, на Прикарпатье в отдельных населенных пунктах Богородчанского, Верховинского, Галицкого, Коломыйского, Снятинского, Косовского, Надвирнянского, Калушского, Тисменицкого, Тлумакского, Рожнятивского районов и на территории Ивано-Франковского и Яремчанского городского совета по состоянию на 29 июня остаются подтопленными 28 жилых домов, 857 дворов, 1380 приусадебных участков, 1295 колодцев, 727 подвалов. В г. Калуше прекращена работа всех водопроводных насосных станций, затоплены водозаборные сооружения на ВНС «Хотинь», I и ІІ блоки ВНС «Добровляны» 1 подъема. Обследована водопроводная насосная станция «Парк» КП «Водотеплосервис», которая предусмотрена как источник резервного водоснабжения. Было проведено 58 лабораторных исследований питьевой воды, из которых 6,9 % (4) проб не отвечают нормативным показателям. Из 10 проб из источников децентрализованного водоснабжения не отвечали норме 2 (20%). Приостанавливалась эксплуатация 58 объектов общественного питания и торговли, 9 детских учебных заведений, 3 водопроводов, 27 ЛПЗ и ФАПов; проведена дезинфекция 5 объектов, в том числе 2 водопроводов, 3 источников централизованного водоснабжения.

Из-за сильных дождей за период с 22 по 24 июня на территории Черновицкой области в Заставнивском, Кицманскому, Новоселицком, Сторожинецком, Глыбокском, Выжницком, Путильском, Герцаевском, Хотинском районах и в г. Черновцы подтоплено 65 населенных пунктов, 16 объектов социальной сферы (школы, детские сады), 529 жилых домов, 431 хозяйственное здание, 2526 подвальных помещений, 2938 приусадебных участков, 694 дворов, 683 колодца и 766 туалетов. Подтоплена насосная станция коммунального водопровода в г. Вашкивцы, вынесено постановление о временном запрете эксплуатации водопровода. Остаются подтопленными 3 скважины на Кицманском коммунальном водопроводе, каптаж сельского водопровода с.Мошанец Кельменецкого района. Проведена откачка воды из 9 индивидуальных колодцев Новоселицкого района и проведена их дезинфекция.

В ночь с 28 на 29 июня в результате осложнения погодных условий в семи районах Черновицкой области и г. Черновцы произошло подтопление 3 тыс. 650 жилых домов. Подтоплены 3 скважины на Кицманском коммунальном водопроводе, каптаж сельского водопровода с.Мошанец Кельменецкого района. Было проведено 352 лабораторных исследования питьевой воды, из которых 7,7% (27) проб не отвечают нормативным показателям; в том числе из источников децентрализованного водоснабжения – 288 и 21 (7,3%) соответственно. Приостанавливалась эксплуатация 4 объектов общественного питания и торговли, 2 детских учебных заведений, 3 водопроводов, 15 других объектов; наложено 6 штрафов; проведена дезинфекция 9 объектов, в том числе 9 колодцев.

На территории Тернопольской области в период с 26 по 27 июня 2010 г. сильные ливневые дожди привели к резкому подъему воды в реке Днестр. В результате резкого подъема воды подтоплены жилые дома, хозяйственные здания и дворы в пгт Коропец Монастырисского района. 2 колодца затоплено, в 62 колодцах уровень воды повысился на 50-80 см. Специалисты СЭС провели 34 лабораторных исследования питьевой воды, в том числе 32 - из источников децентрализованного водоснабжения. Нестандартных проб выявлено не было.

Как сообщает Санэпидслужба, в подтопленных регионах установлено круглосуточное дежурство работников СЭС, проводится ежедневный сбор оперативной информации и учет заболеваемости. Эпидемическая ситуация остается стабильной и управляемой, вспышек кишечных инфекций и пищевых отравлений не регистрировалось. СЭС проводит систематические лабораторные исследования воды из индивидуальных шахтных колодцев и их дезинфекцию. Как отметил Главный государственный санитарный врач Украины Г.РОЖКОВ, на сегодняшний день Госсанэпидслужба обеспечена дезинфекционными средствами в полном объеме.

«Служба сегодня полностью оснащена всеми необходимыми средствами для обеззараживания воды в колодцах. Я обращаюсь к пострадавшим от подтопления гражданам: не используйте воду из колодцев для питья и приготовления еды! Помните, что это грозит инфекционными заболеваниями. Вместе с грунтовыми водами в колодцы могут попадать ядовитые вещества. Употребляйте воду только гарантированного качества», - сказал он и отметил, что соблюдение простых правил личной гигиены поможет уберечься от инфекционных болезней и пищевых отравлений в условиях подтопления.