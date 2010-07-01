Гостаможня: ситуация на границе с Молдовой стабильна

В Государственной таможенной службе Украины считают ситуацию на границе с Молдовой стабильной и прогнозируемой.

Об этом в интервью проекту “УНИАН-Новости ЕС” сообщил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолий ГУТНИК.

“На данное время ситуация в пунктах пропуска через приднестровский участок границы является стабильной и контролируемой. Очереди перед пунктами пропуска и случаи отказа в таможенном оформлении отсутствуют. Таможенники Украины обеспечивают пропуск товаров и транспортных средств на территорию Приднестровья в нормальном режиме”, - сказал он.

Представитель Гостаможни отметил, что таможня сотрудничает с Миссией Европейского Союза EUBAM, с которой были проведены многочисленные совместные мероприятия.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, означает ли стабильность и контролируемость на этом участке границы возможность скорого закрытия миссии ЕС, А.ГУТНИК отметил, что этот вопрос должна решать европейская сторона.

“Мандат Миссии EUBAM, который продлевался дважды – в 2007 и 2009 годах, сейчас был продлен до конца 2011 года, и на это дала согласие украинская сторона. Гостаможня, в целом, довольна сотрудничеством с миссией”, - сказал он.

“Поэтому, скорее, этот вопрос к стороне ЕС: определяться им, закрывать или работать дальше”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Миссия ЕС по пограничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) начала работу 30 ноября 2005 года.