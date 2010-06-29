В Ялте ищут женщину, задушившую новорожденного

Сообщает пресс-служба милиции

Милиция Ялты разыскивает женщину, которая убила своего новорожденного ребенка - мальчика. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ялтинской милиции, младенец с пуповиной и плацентой найден в районе верхней станции канатной дороги на плато Ай-Петри. «Смерть наступила в результате механической асфиксии», - уточняют сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело.

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