Евростат сравнил цены на продукты питания в странах ЕС

В Дании самые высокие в Европе цены на продукты питания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты исследования Евростата относительно сравнения цен на почти 500 продуктов питания в странах-членах ЕС в 2009 году.

Согласно результатам исследования, в Дании цены на продукты питания и безалкогольные напитки на 40% выше средних цен в Европе. В Ирландии, Финляндии, Люксембурге, Австрии, Бельгии, Германии и Франции – на 10-30%.

Самые низкие цены на продукты питания в 2009 году были в Болгарии, Румынии и Польше - в этих странах цены на еду были на 30-40% ниже, чем в среднем по Европе.

В общей сложности цены на продовольствие в самых “дорогих” странах Европы были в два раза выше, чем в самых “дешевых”.

Самый дешевый хлеб в Европе в 2009 году продавался в Болгарии (стоимость составляла 52% среднеевропейского уровня) и Польше (58%), а самый дорогой – в Ирландии (132%) и Дании (146%).

Самым дешевым мясом торговали в Польше (стоимость мяса составляла 56% среднеевропейского уровня) и Румынии (58%), а самое дорогое – в Австрии (128%) и Дании (131%).

Цены на молоко, сыр и яйца были самыми низкими в Польше (63% среднеевропейского уровня) и Литве (77%), самыми высокими – в Ирландии и Кипре (137%).

Разница в цене на алкогольные напитки в самых “дешевых” и самых “дорогих” странах составила 2,5 раза. Дороже всего алкогольные напитки стоили в Финляндии (170% среднеевропейской цены), Ирландии (167%), Швеции (138%) и Дании (135%). Самым дешевым алкоголем торговали в Румынии (70% среднеевропейского уровня), Болгарии (77%), Испании и Венгрии (по 84%).

Уровень цен на табачные изделия отличался в 2009 году в странах ЕС в 5 раз. Дороже всего сигареты продавали в Ирландии (217% среднеевропейского уровня цен), Великобритании (166%), Франции (133%) и Швеции (130%). Дешевле всего сигареты стоили в Болгарии (46% среднеевропейского уровня), Румынии (47%), Литве и Венгрии (по 51%).