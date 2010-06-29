Миру грозит новый экономический кризис?

В ближайшее время мир снова может оказаться на пороге нового экономического кризиса.

Об этом предупреждает в своем ежегодном докладе Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, БМР), сообщает РБК.

По мнению экспертов банка, власти ведущих государств должны вплотную заняться урезанием бюджетных дефицитов, а мировым центробанкам не стоит затягивать с повышением процентных ставок. В противном случае мир может оказаться на пороге нового кризиса.

В документе подчеркивается, что мировая экономика и финансовые рынки постепенно выходят из кризиса. Однако долговой кризис в зоне евро и нестабильная ситуация в ряде других крупных экономик могут в конечном итоге поставить под угрозу и так хрупкое восстановление, приводит мнение банка агентство Reuters.

В свою очередь глава Банка международных расчетов Хайме КАРУАНА, выступая на ежегодной встрече совета директоров организации, призвал правительства действовать как можно быстрее и не откладывать бюджетные реформы.

Кроме того, в документе подчеркивается, что для предотвращения дальнейших кризисов необходимы кардинальные реформы мировой финансовой системы, а антикризисные меры, предпринимаемые многими государствами, имеют множество "побочных эффектов", которые уже начинают проявляться.

По мнению экспертов банка, развивающиеся страны быстро восстанавливаются и вскоре могут столкнуться с сильными инфляционными рисками. "Некоторые развивающиеся экономики могут в большей степени полагаться на гибкость валютного курса и ужесточение денежно-кредитной политики", - подчеркивается в докладе.

Банк международных расчетов - международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчетов. Кроме того, банк является центром экономических и денежно-кредитных исследований. Учредителями БМР являются Центробанки ведущих торговых государств. Каждый назначает своего представителя в совет директоров, правление собирается не реже 10 раз в год. Штаб-квартира Банка международных расчетов расположена в Базеле (Швейцария).