Путин рассказал, как он рад видеть Азарова

Товарооборот Украины и Российской Федерации выходит на докризисный уровень.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал вначале встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Связано, разумеется, это с выходом из кризиса – в прошлом году у нас рухнул товарооборот с 40 млрд. (долларов) до 22 с небольшим (млрд. долл.). В этом году за первые четыре месяца текущего года он увеличился в два раза – по сути, мы выходим на докризисный уровень товарооборота. Это очень хороший признак», - сказал В.ПУТИН.

В.ПУТИН подчеркнул, что очень рад видеть Н.АЗАРОВА. По его словам, главы правительств двух стран выработали определенный стиль оперативного взаимодействия. В.ПУТИН отметил, что во время телефонных разговоров обменивается информацией с Н.АЗАРОВЫМ по текущим делам, также они часто встречаются.

«Это верный признак того, внешний во всяком случае, что у нас кардинальным образом изменилось качество наших отношений. И это касается не только вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, я имею в виду продление договора о пребывании российского флота в Крыму, не только газовой сферы, но и по многим другим направлениям ситуация выравнивается», - сказал В.ПУТИН.