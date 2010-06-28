Состоялся первый молодежный интерактивный форум-марафон

В Ровенской области в интерактивном режиме состоялся первый молодежный форум-марафон.

Как передает корреспондент УНИАН, форум проходил 26-27 июня с помощью Интернета и телефонной связи в режиме он-лайн.

В первом этапе, который проведен в районах, городах и cамых крупных сельских населенных пунктах области участники форума рассмотрели молодежные проблемы, предложенные им по радиовещанию и дали свои предложения относительно их решения, а также акцентировали внимание на региональные проблемы молодежи. Было, в частности, обсуждены такие темы, как здоровый образ жизни, проблемы коммуникации молодежи и власти, морально-этические ценности в молодежной среде и другие. Всего на интерактивной связи побывали представители 220-ти населенных пунктов области.

Их предложения оперативно поступали в областной аналитический центр форума, который работал в помещение областной научной библиотеки. Наработанные и обобщенные вопросы и проблемы было вынесены на широкое обсуждение участников и организаторов форума, которое состоялось на День молодежи, 27 июня, на базе Ровенского государственного гуманитарного университета.

Как итог - выработаны конкретные предложения для местной власти относительно коррекции молодежной политики в области и создания новых молодежных программ, которые будут профинансированы из местного бюджета.

Как заверил начальник отдела по делам семьи и молодежи облгосадминистрации Михаил ВОЛЫНЕЦ, проведение форума не было слишком затратным: «Мы подсчитали - на проведение форума из бюджета потратят около 15 тысяч гривен. Средства поступят с областного бюджета в рамках поддержки молодежных программ и мероприятий».

Областная власть уже запланировала в следующем году провести еще более масштабный молодежный форум.