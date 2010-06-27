Перед встречей с Путиным Азаров немного волнуется

28 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ проведет встречу с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в Москве.

В ходе встречи главы правительств двух стран планируют проанализировать выполнение сочинских договоренностей, достигнутых два месяца назад в ходе заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

"Прежде всего, встреча будет посвящена анализу выполнения наших сочинских договоренностей. Уже почти два месяца прошло. Мы пройдем по повестке дня, которую мы рассматривали в Сочи с тем, чтобы уже в сентябре, как мы договаривались, выйти на уровень конкретных договоренностей с Россией", - заявил Н.АЗАРОВ накануне.

Он отметил, что хотя работа по выполнению договоренностей идет активно, усилить ее не помешает.

Также премьер-министр Украины планирует в ходе встречи с российским коллегой поговорить о развитии Севастополя в контексте продления срока пребывания Черноморского флота в этом городе.