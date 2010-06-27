Янукович желает молодежи смелости и уверенности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Днем молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Молодость – это неповторимая и ответственная пора, когда человек вступает в самостоятельную жизнь: получает образование, овладевает профессиональными знаниями и навыками, создает семью”, - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в “Украине треть населения – молодые люди в возрасте до 35 лет. Именно от ценностей, которые они исповедуют, патриотизма, уровня образованности и культуры, настроя на труд зависит место Украины в мире”.

“Как Президент Украины вижу заботу о молодежи одним из своих приоритетов. Уже сегодня в Программе экономических реформ на 2010–2014 годы значительное место отведено работе по повышению конкурентоспособности украинского образования, формированию государственного заказа для подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, созданию условий для здорового образа жизни, активного отдыха и занятий массовым спортом”, - отметил Президент в своем поздравлении.

Он подчеркнул, что “успешность начатых реформ, в первую очередь, зависит от вашей активной гражданской позиции, ответственности за будущее государства”. Глава государства убежден, что “вместе мы построим успешную Украину”.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал молодежи смелости и уверенности на жизненном пути, счастья, здоровья и воплощения самых заветных желаний.