Налоговый кодекс в нынешнем виде не будет принят

Первый заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Украины Владимир РЫБАК считает, что Налоговый кодекс, который Верховная Рада приняла в первом чтении, в нынешнем виде не будет принят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.РЫБАК сказал в Ивано-Франковске.

«Налоговый кодекс не будет принят таким, которым он является в настоящее время», - отметил народный депутат.

По его словам, Налоговый кодекс «в настоящее время критикуют справедливо». «Мы примем это кодекс, как только серьезно все просчитаем и проанализируем, как он будет действовать, - сказал В.РЫБАК. – Здесь еще есть очень много вопросов. Нужно его проработать еще с разными специалистами, с бизнесменами и предпринимателями и, даже с зарубежными специалистами. Это непростой вопрос».

Он заверил, что «все это мы сделаем». «Никто в ваши карманы заглядывать не будет. Не бойтесь этого», - просуммировал политик.

В то же время он выразил убеждение, что «бюджетный кодекс, в отличие от налогового, пройдет».

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

Оппозиция остро критиковала положение проекта Налогового кодекса.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Кабинета министров Украины, заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

25 июня первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА заявила, что существующий вариант Налогового кодекса усиливает налоговое и административное давление на бизнес, и потому требует серьезных дополнений и изменений.