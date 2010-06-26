В Сумах пройдет чемпионат групп захвата МВД

С 30 июня по 3 июля в Сумах состоится чемпионат МВД Украины по многоборью групп захвата, в котором примут участие около 250 стражей порядка из всех регионов.

Как сообщили УНИАН в ССО ГУМВД Украины в Сумской области, торжественное открытие соревнований состоится 30 июня в 18 часов в легкоатлетическом манеже Украинской академии банковского дела. На следующий день в урочище Токари на базе олимпийской подготовки «Динамо» пройдут соревнование по стрельбе и по преодолению полосы препятствий. В легкоатлетическом манеже состоятся соревнования по рукопашному бою. 3 июля в легкоатлетическом манеже состоятся финальные поединки и церемония награждения победителей соревнований.