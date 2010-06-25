Три женщины крали в бутиках дорогие сумки, одежду, обувь

Сотрудники милиции задержали трех женщин, которые в престижных магазинах в Черновцах крали вещи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, всего на счету преступной группы 28 эпизодов краж.

48-летняя женщина без постоянного места жительства вместе со своими сообщницами, 38-летней черновчанкой и ее 16-летней дочкой, наведывались в магазины, где мать с дочерью отвлекали продавцов, пока женщина крала дорогие сумки, одежду и обувь.

Как установили работники милиции, задержанные и раньше имели серьезные проблемы с законом. Так, старшая из женщин уже 7 раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Из своих 48 лет она провела в местах лишения свободы больше 19 лет. Вторая участница групы также неоднократно судима за кражи.

Сейчас женщины проверяются на причастность к совершению других преступлений. Продолжается следствие.