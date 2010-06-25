Хорошковский: госрезерв фактически полностью разворован

Совместные проверки СБУ и КРУ засвидетельствовали, что госрезерв фактически полностью разворован.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

«Госрезерв фактически разворован полностью», - сказал он, отметив, что в результате совместной работы обеих указанных структур выявлено разворовывание и нецелевое использование фондов госрезерва на сумму почти 7 млрд. грн.