Хорошковский: госрезерв фактически полностью разворован
14:55, 25 июня 2010Общество
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Не досчитались фондов на 7 млрд
Совместные проверки СБУ и КРУ засвидетельствовали, что госрезерв фактически полностью разворован.
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.
«Госрезерв фактически разворован полностью», - сказал он, отметив, что в результате совместной работы обеих указанных структур выявлено разворовывание и нецелевое использование фондов госрезерва на сумму почти 7 млрд. грн.
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