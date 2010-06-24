Взрыв газа в Днепродзержинске: есть жертвы
09:41, 24 июня 2010Общество
4768 0
Пожар охватил 100 кв. метров
Один человек погиб, шестеро госпитализированы вследствие взрыва в жилом доме в Днепродзержинске.
Об этом УНИАН сообщили в ГУ МЧС в Днепропетровской области.
Взрыв произошел сегодня в 3.50 в 5-подъездном 4-этажном жилом доме в центре города на улице Сыровца, 4, на втором этаже. Из-за взрыва разрушено перекрытие между первым и вторым этажами во втором подъезде. После взрыва начался пожар, охвативший 100 кв. метров.
Вследствие взрыва погибла женщина 1938 г.р. Еще шестеро людей госпитализированы, трое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Причины взрыва не установлены.
На месте работают подразделения МЧС во главе с начальником ГУ МЧС в области Виктором БУТКИВСКИМ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter