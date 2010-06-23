Левочкин: укреплять гривню было бы недальновидно

В Администрации Президента не видят необходимости изменять валютную политику Национального банка, которая способствует экспорту.

Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН на встрече с журналистами в АП.

По его словам, руководство НБУ проводит сегодня взвешенную и эффективную при нынешних рыночных условиях курсовую политику.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему НБУ, у которого есть достаточные валютные резервы, в последнее время не делал валютных интервенций, способствуя укреплению курса гривни, С.ЛЁВОЧКИН сказал, что «крепить гривню в нынешней ситуации - это влезать в карман экспортерам, которые являются самыми крупными налогоплательщиками, формируют фонды оплаты труда. Также этому не способствует конъюнктура рынков. Следовательно, шаг на укрепление гривни был бы абсолютно нецелесообразным и недальновидным».