Драка в горсовете: регионалы против «Ночного дозора»

Сегодня на сессии Сумского городского совета произошла драка, в которой участвовали депутаты из нескольких фракций. Подобный инцидент случился здесь впервые.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты рассматривали вопрос о протесте прокурора относительно неправомерности выделения земельных участков. Владелица одного из участков заявила, что, по ее информации, в этой земле заинтересован кто-то из фракции БЮТ. На это городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ произнес: «Регионалы тоже в доле». Возможно, именно эта фраза и стала причиной последовавшей потасовки.

Депутат горсовета от фракции Партии регионов Алексей МОВЧАН, используя сирену мегафона, зашел в президиум и стал требовать извинений от руководителя областного центра. На помощь последнему поспешил депутат от фракции «Ночной дозор» Владимир ЧЕПИК, который попытался забрать мегафон из рук регионала. Одновременно другой депутат от этой фракции Николай ЧЕРНОТИЦКИЙ хотел подойти к микрофону в сессионном зале и призвать присутствующих на сессии к порядку. Но в это время двое неизвестных молодых людей, находившиеся в зале и поддерживавшие регионалов, выбили микрофон из рук депутата, ударили его и попытались завалить на пол. На помощь соратникам поспешил депутат от «Ночного дозора» Александр БАЙДАК, также получивший несколько ударов от неизвестных.

В связи с такими событиями Г.МИНАЕВ объявил на сессии перерыв. Как сообщил корреспонденту УНИАН А.БАЙДАК, во время перерыва он, а также Н.ЧЕРНОТИЦКИЙ написали заявления в милицию с просьбой установить личности неизвестных и привлечь их к ответственности за хулиганские действия.

После перерыва сессия Сумского горсовета продолжила свою работу.