Каждый пятый украинец считает, что налоги можно не платить (опрос)

Каждый пятый украинец считает, что налоги можно не платить. Таковы данные телефонного опроса, проведенного Институтом проблем управления им. Горшенина.

Эксперты Института Горшенина, исследуя данные опроса, отмечают, что украинцы осознают себя налогоплательщиками. Так, более половины респондентов (59,1%) ответили, что считают себя налогоплательщиками. Не считает себя таковыми четверть респондентов (25,4%), а каждый шестой (15,5%) – затруднился ответить на данный вопрос.

Эксперты отмечают, что при этом проявляется парадоксальное отношение граждан к налогам: с одной стороны большинство украинцев считают обязательным уплату всех видов налогов, но терпимо относятся к уклонению от их уплаты.

В частности, более половины граждан Украины (56,1%) считают необходимой уплату всех налогов в полном объеме. При этом, каждый пятый опрошенный (22,7%) полагает, что налоги можно не платить – полностью или частично, и почти столько же респондентов (21,2%) – затруднились ответить на данный вопрос.

При этом всего лишь треть граждан Украины (30,8%) осуждает людей, уклоняющихся от уплаты налогов. Почти столько же респондентов (28,1%) относятся к этим людям равнодушно, а четверть опрошенных (25,7%) заявили, что понимают их. Каждый шестой украинец (15,4%) затруднился определить свое отношение к неплательщикам налогов.

Две трети (66,9%) считает, что, если государство не выполняет обязательств перед своими гражданами - то уклонение от налогов оправдано. Не поддерживает такую точку зрения 13,4% респондентов, а каждый пятый опрошенный (19,7%) – затруднился ответить на данный вопрос.

В институте Горшенина отмечают, что противоречивое отношение украинцев к частной собственности и обязанности платить налоги снижает мотивацию людей к ведению собственного бизнеса.

Так, большая часть украинцев (42,3%) не планирует открывать собственный бизнес. Около трети опрошенных (35,8%) хотели бы этого, однако сомневаются в своих возможностях. Пока не имеет собственного бизнеса, но собирается заняться этим вопросом каждый десятый украинец (11,2%) и почти такое же количество респондентов (10,7%) уже являются владельцами собственного бизнеса.

При этом всего половина респондентов (48,9%) считают частную собственность - неприкосновенной. Каждый пятый украинец (22,4%) в свою очередь считает, что государство - в строго определенных случаях - может изымать частную собственность в государственный фонд, а 13,8% опрошенных высказали мнение, что государство должно национализировать крупную частную собственность. Затруднились определить, как государство должно относиться к частной собственности, 14,9% респондентов.

Также, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы считают существующие налоговые ставки в стране завышенными. Эксперты института считают, что повысить мотивацию граждан платить налоги поможет снижение налоговых ставок и усовершенствование законодательства.

По мнению большинства украинцев (61,7%), в нашей стране многие не платят налоги потому, что налоговые ставки слишком высокие – предприниматели не смогут работать, если не будут укрывать налоги. Половина граждан Украины (50,7%) полагает, что многие не платят налоги потому, что знают, что эти деньги не будут использованы по назначению – на благо налогоплательщиков. При этом, четверть опрошенных (24,1%) придерживается мнения, что люди вообще не привыкли платить налоги добровольно. Считают, что налоги укрывают по другим причинам, 2,3% респондентов, а 8,2% - затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины респондентов считают, что для того, чтобы в Украине платили налоги, необходимо уменьшить налоговые ставки (52,1%) и усовершенствовать законодательство (51,4%). Более четверти полагают, что следует устранить коррупцию в налоговых органах (29,8%) и усилить общественный контроль расходования средств налогоплательщиков (28,8%). Каждый пятый (20,1%) предлагает ужесточить санкции за неуплату налогов, а каждый шестой (16,7%) – повысить уровень самосознания граждан. Считают целесообразным предоставление налоговым органам дополнительных полномочий 4,4% респондентов, ответ «другое» на этот вопрос дали 3,5% опрошенных, а 8,4% - затруднились ответить на него.

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолог Владимир ФЕСЕНКО в ходе пресс-конференции в среду, отметил, что отношение к уплате налогов вплотную касается отношения к ведению бизнеса. По его словам, тот процент украинцев (35,8%), который, согласно опросу, хотел бы начать свое дело, останавливает сложившийся миф о чрезвычайно высоких налоговых ставках. «Именно этот фактор значительно снижает мотивацию людей к ведению бизнеса. Если это стереотип не будет сломлен, сложно говорить о дальнейшем развитии бизнеса в Украине", - считает он.

Также В.ФЕСЕНКО обратил внимание на то, что помимо уменьшения налоговой ставки и усовершенствования законодательства, треть украинцев считают, что для повышения мотивации выплачивать налоги, необходимо устранить коррупцию в налоговых органах.

"На данный момент, попытка решения проблемы коррупции украинским правительством с помощью введения налогового кодекса не удалась. И вопрос даже не в том, что сам кодекс имеет много спорных моментов и направлен на принятие довольно жестких, фискальных мер. Но в первую очередь в том, что новые правила вводятся в старую систему, которая увязла в коррупции", - уточнил В. ФЕСЕНКО.

Телефонный опрос на тему: «Отношение к уплате налогов в Украине» проводился с 19 по 21 июня 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.