Евро на межбанке снова падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9070/7,9200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту снизились – 0,2553/0,2556, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7190/9,7280.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2293/1,2295 (вторник - 1,2313/1,2315).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9107.