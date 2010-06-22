Миллионеры первыми оправились от кризиса

Во всем мире в 2009 г. количество миллионеров увеличилось на 17,1% по сравнению с 2008-м. Такие данные содержатся в отчете американского инвестиционного банка Merrill Lynch. Всего в мире проживает 10 млн миллионеров. Доклад определяет как миллионера обладателя, по меньшей мере, 1 млн долл. свободного капитала, не считая капитала, вложенного в активы и за вычетом обязательств, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

На первом месте по темпу прироста обладателей капитала находится Гонконг - в этом регионе Китая данный показатель составил 104%, на втором - Индия (51%). Третье место занимает Израиль - 42,7%.

В целом опубликованный отчет показал, что во всем мире состоятельные люди первыми оправились от кризиса и продолжили жить счастливо, хотя и начали проявлять большую осторожность, чем прежде.

Вместе с миллионерами признаки восстановления начала подавать и торговля такими предметами роскоши, как личные самолеты, дорогостоящие яхты, драгоценности и произведения искусства, отмечается в исследовании.