Регионы могут погасить долги за газ векселями

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства считает приемлемым для регионов рассчитываться с долгами за газ векселями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Эта схема хорошая. Она приемлема для всех областей. Но не все области смогут ею воспользоваться, потому что экономическая ситуация областей разная», - сказал он.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что если какая-то область сегодня сможет «сработать по векселям», то министерство будет работать по такой схеме.

«Потому что это дает возможность нам сократить долги и выйти на 15 октября с меньшей задолженностью, а значит, гарантированно иметь газ. Это дает возможность сегодня «Нафтогаз Украины» рассчитаться с Россией за тот газ, который закачан в хранилища и тот газ, который потребили», - пояснил он.

Министр добавил, что «Нафтогаз Украины» также сможет рассчитаться векселями за взятые ранее кредиты на покупку российского газа.

«Мы сегодня посчитали разницу в тарифах - по Украине без Киевэнерго она составляет сегодня где-то в пределах 1 миллиарда. Мы определились до решения вопроса на государственном уровне: эти долги не будут влиять на расчеты и пуск газа 15 октября», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня т.г. заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявлял об инициативе киевской мэрии разработать постановление Кабмина, которое бы дало право выпустить торговые обязательства – векселя.

По его объяснению, будут выпущены векселя на разницу в тарифах, которыми можно будет рассчитаться с Киевэнерго, Киевводоканалом. Он сообщил, что эти векселя 3-4-5-летнего срока.

По мнению А.ГОЛУБЧЕНКО, тарифы на жилищно-коммунальные услуги не будут повышаться с 1 июля при условии предоставления правительством разрешения столицы осуществить расчеты с Киевэнерго и Киевводоканалом по разнице в тарифах с помощью векселей.