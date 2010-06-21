В Харькове работники завода перекрыли дорогу: требуют зарплату

Сегодня утром в Харькове несколько сотен работников государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко» перекрыли дорогу, требуя выплаты зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит радом с проходной завода, перекрыта улица Октябрьской Революции.

Работники предприятия заблокировали проходную и заявили, что они не будут прекращать забастовку до тех пор, пока им не выплатят зарплату.

На месте с участниками акции общались руководители предприятия, представители профсоюза. Забастовщики требуют, чтобы к ним прибыли руководители областной власти.

Как сообщили УНИАН в Харьковской облгосадминистрации, «ситуация на заводе сложная», долг по зарплате за 5 месяцев составляет около 16 млн. грн.

45% объема производства завода им. Шевченко составляли телефонные станции, но уже длительное время «Укртелеком» не делает заказов на эту продукцию, сказал представитель облгосадминистрации, комментируя ситуацию. По его словам, руководство ОГА неоднократно обращалось в Министерство промполитики и Кабинет министров с просьбами и предложениями решить проблемы производства и зарплаты на этом государственном предприятии.