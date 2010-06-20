Кто вчера "заминировал" ГЭС и мосты через Днепр?

Милиция задержала "телефонного террориста", угрожавшего взорвать ДнепроГЭС и мосты через Днепр в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, 25-летний житель Запорожья на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ЦОС, при проверке по учетам Запорожского главка милиции было установлено, что в отношении данного мужчины в конце апреля Коммунарским райотделом милиции Запорожья уже было возбуждено уголовное дело по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении имущества).

В Центре общественных связей также официально подтвердили информацию о том, что 19 июня вечером в Запорожье были "заминированы" не только плотина ДнепроГЭСа, но и мосты.

"19 июня в 20.00 в Ленинский райотдел милиции от оператора "102" поступило поступило сообщение о том, что неизвестный позвонил в милицию и, представившись представителем церкви "Последние дни", сообщил, что сегодня будет последний судный день: заложено две бомбы на плотине и мостах", - сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении имущества, повлекшее тяжкие последствия или совершенное повторно). Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 июня в Запорожье после сообщений о минировании плотины ДнепроГЭСа и мостов было полностью приостановлено автосообщение между правобережной и левобережной частями Запорожья. На месте возможного происшествия работали сотрудники милиции, прокуратуры, МЧС, которые провели проверку объектов, в результате которой взрывоопасные предметы обнаружены не были.