В милицию сообщили о заминировании плотины ДнепроГЭса

В милицию поступило сообщение о заминировании плотины ДнепроГЭса в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, сообщение о том, что на плотине ДнепроГЭСа заложена взрывчатка поступило на "102" сегодня около 20:00. Звонивший мужчина не представился.

В связи с сообщением об угрозе взрыва стратегического объекта на место возможного происшествия в срочном порядке выехали представители милиции, СБУ, МЧС, которыми сейчас проводится обследование ДнепроГЭСа.

Движение по плотине перекрыто с обеих сторон.

Выдвигал ли звонивший какие-то требования пока достоверно не известно.

Как сообщал УНИАН, в 2004 году 22 января неизвестный так же сообщил о минировании ДнепроГЭСа в Запорожье: Он позвонил на "02" и угрожал взорвать плотину в случае, если ему не будет предоставлен 1 миллион гривен в сотенных купюрах.

На место предполагаемого ЧП в срочном порядке были вызваны сотрудники взрывотехнической службы, городского и областного управления внутренних дел, а так же СБУ. Была проведена тщательная проверка ДнепроГЭСа, но никаких взрывоопасных объектов обнаружено не было. Задержать звонившего в момент получения им требуемой суммы не удалось: за деньгами на условленное место (мусорную свалку неподалеку от одного из расположенных на Великом Лугу детских лагерей отдыха) "телефонный минер" не явился. Позже представители правоохранительных органов заявили, что данное преступление совершил психически нездоровый человек.