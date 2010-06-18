ТВі будет отстаивать свои частоты в суде

Телеканал ТВі своим заявлением проинформировал Киевский апелляционный административный суд о том, что собирается обжаловать постановление Окружного административного суда от 8 июня 2010 года о признании незаконным конкурса на выделение частот для телевизионного вещания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВі.

"В течение 20 дней телеканал ТВі обжалует это решение в Киевском апелляционном административном суде. Сегодня в это учреждение было направлено соответствующее заявление", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что телеканал ТВі считает результаты конкурса, которые своим решением Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил 27 января этого года, справедливыми и законными.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.