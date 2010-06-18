Украина признала $134 миллиона долга перед Беларусью

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что Украина признала 134 млн. дол. долга перед Беларусью.

Об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил в интервью газете "Левый берег" (№ 103 от 18-24 июня 2010 года).

"Сумма долга зафиксирована в межгосударственных переговорах и признана украинской стороной. Теперь нужно искать механизм решения этого вопроса. На сегодня эта сумма составляет 134 млн. дол. Дискуссия велась сложная, называли разные цифры – от 300 до 50 млн., но названная мною цифра несколько раз фиксировалась в документах. Очевидно, нам придется решать эту ситуацию", - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Дипломат подчеркнул, что белорусская сторона связывает долговые обязательства Украины с демаркацией украинско-белорусской границы. "В этом и заключается проблема - связаны два вопроса, которые в принципе не могут быть связаны. Потому что один из них решается росчерком пера и совместной работой, а второй завязан на парламент, на правительство. На бюджет государства", - объяснил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что Беларусь также затронула вопросы, связанные с имуществом на территории Крыма и Черниговской области. В то же время, по его словам, статус объектов, на которые претендует Беларусь, на сегодня бесхозный. "Речь идет не только о санаториях, но и об акватории, водозаборной станции и некоторых других – это несколько сооружений. Жизнь идет, деформируются устья рек, что отражается на вопросах имущества между двумя странами", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 17 мая 2010 года подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Украиной о государственной границе". Этот договор был подписан в Киеве 12 мая 1997 года. Договор о госгранице вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами.

Справка УНИАН. Беларусь связывала ратификацию Договора о государственной границе, подписанного в 1997 году, с урегулированием финансовых обязательств Украины перед Беларусью, которые сформировались после 1991 года в результате отказа во взаимных расчетах от советского рубля.

Украина и Беларусь в 2003 году подписали двусторонний протокол, в соответствии с которым был определен объем финансовых обязательств Украины на уровне 134 млн. дол.

Украинская сторона в ноябре 2003 года предлагала Беларуси на 80% погасить задолженность путем обустройства границ и строительства пограничных переходов.

Осенью 2009 года министры иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и Беларуси Сергей МАРТЫНОВ достигли договоренности, которая позволила активизировать процесс ратификации договора о госгранице и довести его до логического завершения.