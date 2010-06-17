Взрывчатки в самолете «Симферополь-Стамбул» не нашли
17:19, 17 июня 2010Общество
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Ищут «террориста»
в аэропорту Симферополя
Симферополь. 17 июня. УНИАН. Взрывотехники не нашли взрывное устройство в самолете компании «Турецкие авиалинии» в аэропорту Симферополя.
«Информация (о взрывчатке), которая поступила по телефону 102, не подтвердилась. Взрывотехники, кинологи осмотрели самолет - ничего не найдено», - сообщила корреспонденту УНИАН пресс-офицер симферопольской милиции Олеся АНУФРИЕВА.
Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия для установления личности телефонного «террориста».
Как сообщал УНИАН, самолет сообщением «Симферополь-Стамбул» был остановлен сегодня днем при взлете из-за анонимного звонка о заминировании. Экипаж и более 100 пассажиров были эвакуированы.
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