Взрывчатки в самолете «Симферополь-Стамбул» не нашли

в аэропорту Симферополя

Симферополь. 17 июня. УНИАН. Взрывотехники не нашли взрывное устройство в самолете компании «Турецкие авиалинии» в аэропорту Симферополя.

«Информация (о взрывчатке), которая поступила по телефону 102, не подтвердилась. Взрывотехники, кинологи осмотрели самолет - ничего не найдено», - сообщила корреспонденту УНИАН пресс-офицер симферопольской милиции Олеся АНУФРИЕВА.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия для установления личности телефонного «террориста».

Как сообщал УНИАН, самолет сообщением «Симферополь-Стамбул» был остановлен сегодня днем при взлете из-за анонимного звонка о заминировании. Экипаж и более 100 пассажиров были эвакуированы.