Бродский: это уже не фермеры, а латифундисты

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства изучает сложившуюся ситуацию с фиксированным налогом для сельскохозяйственных предприятий и возмещением НДС для зернотрейдеров и намерен инициировать соответствующие изменения в проекте Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной политики и связей со СМИ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, об этом заявил глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

«Считаю, что фермер может иметь хозяйство до 25 га. Налог для него мы не будем изменять. Для больших фермеров, которые имеют до 3 тыс. га, предлагаем поднять налог вдвое. Но люди, которые имеют по 30, 50, 100 тысяч га – это уже не фермеры, а латифундисты, которые работают по экстенсивному методу. Они не могут работать на упрощенной системе. Это просто нонсенс. У них выходит налог на 1 га в размере 20 грн. Это создает неравные условия на рынке», – заявляет глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

По его мнению, такие «латифундисты» должны платить налог по общей системе налогообложения, а не по упрощенной, как сейчас.

Кроме того, по словам М.БРОДСКОГО, комитет изучает вопрос несправедливого возмещения НДС зернотрейдерам при экспорте сельхозпродукции, благодаря которому зернотрейдеры получают намного большие прибыли, чем сами производители.

Как заявил глава комитета, между первым и вторым чтением проекта Налогового кодекса Госкомпредпринимательства будет инициировать изменения к проекту с целью создания конкурентных условий в сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 9 июня т.г. одобрил проект Налогового кодекса. По словам министра финансов Украины Ф.ЯРОШЕНКО, в Налоговом кодексе сохраняется специальный режим налогообложения в сферах сельского, лесного хозяйства и рыболовства.