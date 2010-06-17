Прощание с Юрием Ильенко состоится в Доме учителя

Прощание с выдающимся украинским кинорежиссером Юрием Ильенко состоится в пятницу, 18 июня, в киевском Доме учителя (ул. Владимирская, 57) с 9 до 11.30.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Служба начнется в 13.00 в Патриаршем кафедральном соборе св. Владимира (бульвар Шевченко, 20).

Ю.ИЛЬЕНКО будет похоронен в селе Прохоровка Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Ю.ИЛЬЕНКО ушел из жизни 15 июня.

Он был оператором фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков", режиссером фильмов "Колодец для жаждущих", "Вечер накануне Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной", "Мечтать и жить", "Молитва за гетмана Мазепу" и многих других.