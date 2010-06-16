В Одессе взяли под стражу заместителя Гурвица

Работники одесской милиции взяли под стражу заместителя городского председателя Одессы Вахтанга УБИРИЮ, который фигурирует по уголовному делу, возбужденному по статье ст. 296 ч. 4 "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

Сейчас заместитель мэра находится в больнице.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе не установленные лица в масках, под видом работников милиции, осуществили вооруженный рейдерский захват городского полигона бытовых отходов, который находится на балансе Одесского горсовета, и захватили его контрольно-пропускной пункт. Под угрозами расправы лица в масках выдворили из контрольно-пропускного пункта полигона охрану и работников коммунального предприятия «Одескоммунтранс».

12 июня председатель городского совета Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона и возобновлена работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект.

Позже СМИ сообщили, что 11 июня вице-мэр Одессы В.УБИРИЯ на полигоне ТБО “Дальницкие карьеры” угрожал журналистам пистолетом, а также выстрелил из него в воздух.

Свидетелями инцидента стали журналисты телеканала АТВ, а также интернет-издания “Таймер”.

12 июня В.УБИРИЯ заявил, что выстрелил в воздух из пистолета, “чтобы привести к уму рейдеров, которые ему угрожали, и привлечь внимание милиции” при попытке захвата вооруженными лицами территории городского полигона бытовых отходов.

По информации другого заместителя мэра Одессы Николая СЕРДЮКА, во время захвата полигона присутствовал директор ООО “Союз”, которое является собственностью лидера партии “Родина” Игоря МАРКОВА.

Руководство фирмы “Союз” объясняет свое решение захватить территорию полигона ТПВ якобы наличием приговора Хозяйственного суда, которым санкционировано введение техники фирмы на городскую свалку. Однако, по словам должностных лиц мэрии, ни сам вердикт, ни приказ о его исполнении не предъявлены.