Тигипко не советует украинцам спешно продавать евро

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО советует украинцам не торопиться продавать евро.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«На потребительском уровне я бы посоветовал не торопиться продавать евро. Есть все основания считать, что евро не останется на уровне 1 доллара 20 центов и со временем усилит свои позиции. Но до конца этого года нынешнее состояние евро сохранится», - отметил он.

Говоря о влиянии снижения евро на экономику Украины, вице-премьер отметил, что определенные риски для нас есть, поскольку объем внешней торговли с зоной евро составляет более 30 процентов. «И сейчас европейские товары получают преимущества, что может ухудшить наши позиции, поскольку украинские товары становятся менее конкурентоспособными», - считает С.ТИГИПКО.