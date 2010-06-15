Завтра в Украине немного похолодает
13:59, 15 июня 2010Общество
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Осадков не обещают
Завтра в Украине осадков не ожидается, только ночью в восточной части, а днем в карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в южных, восточных областях и в Крыму ночью 17-22°, днем 27-32°.
В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью около 15°, днем 23-25°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре возле Киева 24°.
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