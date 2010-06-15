Молокозаводам запретили ставить крестьян на колени

Антимонопольный комитет Украины предупреждает молокоперерабатывающие предприятия о недопустимости ценовых спекуляций во время закупки сырья у населения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АМК, об этом заявил председатель комитета Алексей КОСТУСЕВ.

Он отметил, что в летний период увеличивается предложение молока, и перерабатывающие заводы должны четко придерживаться обоснованного ценообразования в своей деятельности, не допуская безосновательного занижения стоимости закупки сырья у населения.

По словам А.КОСТУСЕВА, сейчас на рассмотрении органов АМК находится 4 дела о нарушениях на этом рынке. Например, в Хмельницкой области территориальное отделение АМК вынуждено было 7 июня т.г. возбудить дело относительно ДП «Староконстантиновский молочный завод» по признакам злоупотребления монопольным положением и т. п.

А.КОСТУСЕВ отметил, что во время осуществления контроля АМК уделит первоочередное внимание Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черкасской и Полтавской областям, которые являются крупными поставщиками молока для промышленной переработки.

Руководитель АМК поручил территориальным отделениям оперативно завершить рассмотрение дел о нарушениях на рынке закупки молока и принять решения, которые будут стимулировать предприятия к взвешенному поведению.

«Мы не должны мириться с монополистическими проявлениями и попытками поставить крестьян на колени, а будем работать на опережение. Этого я требую от всей антимонопольной системы, об этом я предупреждаю и молокоперерабатывающий бизнес. Места в Украине для наживы и снятия «сливок» с молока нет», – отметил А.КОСТУСЕВ.