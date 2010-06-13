В Батурине - козацкий праздник

В Батурине Черниговской области проходит козацкий праздник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления культуры, туризма и охраны культурного наследия ОГА, традиционно мероприятия начались в Покровской церкви, где состоялась заупокойная лития по батуринцам, погибшим во время штурма гетманской столицы русскими войсками.

Потом состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку жертвам Батуринской трагедии.

Участники козацкого праздника торжественным шествием прошли к парку "Кочубеевский", где установлены козацкие курени и размещены выставки мастеров народного творчества – "Городок мастеров", выставка "Черниговщина туристическая".

По пути к парку "Кочубеевский" гости также возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Николаю Кадуну, к Кургану славы в честь батуринцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, часовне "Последняя Тарасова дорога", памятнику "Скорбная мать Украины".

Участниками праздника стали представители власти и общественности, а также козаки Батуринского, Нежинского, Черниговского и Прилукского полков.

В рамках праздника проходит концерт и массовые народные гулянья.