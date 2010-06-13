Сегодня в Тернополь прибудут мощи Святого отца Пио. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви, мощи будут выставлены в Кафедральном соборе непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы с 13 до 25 июня. По случаю прибытия мощей завтра в 13 часов в храме начнется молебен, посвященный Святому отцу Пио и помазание святым мирром, освященным на мощах праведника, а в 18 часов пройдут Святая Литургия и миропомазание.

25 июня после утренней Литургии мощи отца Пио крестным шествием с молодыми паломниками Тернополя будут перенесены в Марийский духовный цент Зарваница, где будут находиться до завершения молодежного паломничества.

Справка УНИАН. Святой отец Пио (в миру – Франческо Форджоне) – итальянский святой XX века, известный стигматик, благотворитель и монах ордена капуцинов.

Родился 25 мая 1887 года в Пьетрельчине (Италия). В орден Братьев Меньших Капуцинов вступил 6 января 1903 года.

Рукоположен во священники 10 августа 1910 года на кафедре в Беневенто.

28 июля 1916 года прибыл в монастырь Сан Джованни Ротондо, на холмах Гаргано, где, за исключением незначительных перерывов, находился вплоть до дня смерти – 23 сентября 1968 года. 20 сентября 1918 года в монашеском хоре старой церкви во время молитвы перед распятием у него образовались стигматы, которые оставались открытыми и кровоточили на протяжении 50-ти лет. Стигматы были на ладонях и, как правило, были наполовину закрыты коричневыми рукавицами, которые он снимал только во время богослужения.