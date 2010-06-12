Кинах: парламент до 15 июля должен принять Налоговый кодекс

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народный депутат Анатолий КИНАХ считает, что проект закона Налогового кодекса Украины должен быть принят Верховной Радой до 15 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции после выездного расширенного заседания Правления УСПП.

«Я думаю, что мы должны принять проект Налогового кодекса до завершения этой сессии, - сказал А.КИНАХ, - То есть, условно, где-то до 15 июля с тем, чтобы за полгода до формирования бюджета, прогнозируемо с технико-экономическими обоснованиями все те новые решения, которые будут в Налоговом кодексе, учесть в государственном бюджете 2011 года». При этом он добавил, что в парламенте «и в первом, и во втором чтении надо серьезно работать, потому что система налогообложения влияет на жизнь каждого человека».

В то же время он подчеркнул, что в Украине еще целый месяц будет широко обсуждаться проект нового Налогового кодекса и будут вноситься соответствующие коррективы.

«Нас несколько тревожит тот факт, что правительство рассмотрело проект Налогового кодекса, не проведя соответствующих глубоких процедур, общественных слушаний, работы с экспертами и т. д. Но, тем не менее, сегодня, когда уже проект закона о Налоговом кодекс внесен в парламент, мы организовываем, начиная уже с 16 июня, очень серьезные слушания экспертов, представителей бизнеса, аналитиков с тем, чтобы на всех этапах рассмотрения налогового кодекса уже в парламенте, как закона, мы максимально бы внесли то, что необходимо для совершенствования налоговой системы», - объяснил А.КИНАХ. Он подчеркнул, что совершенствовать Налоговый кодекс нужно «не только в фискальной части, но и в части стимулирующей – надо глубоко разобраться с налогом на добавленную стоимость, в вопросах компенсации негативного сальдо, в упрощении налогообложения для малого и среднего бизнеса и т.д.».

«Я надеюсь, и мы сделаем все с нашей стороны, чтобы проект закона о Налоговом кодексе на всех этапах был дополнен, качественно усовершенствован и обязательно принят с тем, чтобы уже бюджет 2011 года формировался на более качественной и стимулирующей налоговой системе, что крайне важно для всех, особенно для промышленников и предпринимателей», - сказал глава УСПП, отметив, что его организация будет «постоянно работать с властью над решением этой задачи».

А.КИНАХ напомнил, что сегодня, к сожалению, налоговая система Украины, согласно выводам международных экспертов, «является одной из худших в мире». По его словам, в прошлом году Мировой банк и ряд независимых аналитических агентств проводили анализ налоговой системы в 183 государствах мира, и Украина в этом исследовании получила рейтинг под номером 181. «Был сделан крайне неприятный вывод, что по непрозрачности администрирования, по коррумпированности, по фискальному давлению налоговая система Украины одна из худших в мире», - сообщил А.КИНАХ.

«Конечно же, Налоговый кодекс в этом плане имеет для нас огромное значение, и эту задачу надо решать в постоянном диалоге власти и бизнеса», - заключил А.КИНАХ.