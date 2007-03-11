Пако Рабанн и Вероника Жанви в УНИАН расскажут о своих планах (трансляция на 5 канале)

13 марта в 16-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция, дизайнеров Пако Рабанна и Вероники Жанви, на которой они сообщат о своих планах на совместное сотрудничество (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. 289-00-00, 8 (067) 276-26-56, 8 (098) 485-11-11, e-mail: pr@jeanvie.com.Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.