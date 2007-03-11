Пако Рабанн и Вероника Жанви в УНИАН расскажут о своих планах (трансляция на 5 канале)
12:28, 11 марта 2007Общество
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13 марта в 16-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция, дизайнеров Пако Рабанна и Вероники Жанви, на которой они сообщат о своих планах на совместное сотрудничество (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. 289-00-00, 8 (067) 276-26-56, 8 (098) 485-11-11, e-mail: pr@jeanvie.com.Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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