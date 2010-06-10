В Днепродзержинске расстреляли бизнесмена

Сегодня в Днепродзержинске около 9 часов утра совершено вооруженное нападение на руководителя наблюдательного совета ОАО „Днепродзержинский речной порт” 47-летнего бизнесмена Александра СПЕКТОРА.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, в районе речного порта неизвестные произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в лобовое стекло автомобиля „Порше”, в котором А.СПЕКТОР ехал на работу. Киллеры скрылись с места происшествия.

Бизнесмен получил ранение обоих плеч и брюшной полости. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в Днепродзержинской больнице скорой помощи.

По данным собеседника агентства, это второе вооруженное нападение на А.СПЕКТОРА после 2008 г.

А.СПЕКТОР владеет 31% акций ОАО „Днепродзержинский речной порт”, 69% - принадлежит компании „Индустриальный Союз Донбасса”. До 2009 г. Днепродзержинский речной порт занимался перевалкой металлопроката Днепровского меткомбината им. Дзержинского.

Пострадавший также владеет сетью аптек в Днепродзержинске и рестораном. Ранее А.СПЕКТОР имел общие бизнес-интересы с днепропетровским бизнесменом Вячеславом Брагинским, который погиб в результате взрыва 13 октября 2009 г. в центре Днепропетровска.

В Центре общественных связей в Днепропетровской области УНИАН подтвердили факт нападения на А.СПЕКТОРА.