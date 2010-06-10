У Шуфрича советуют плотный ужин запивать квасом

В Киеве с начала мая в результате неосторожного поведения на воде утонуло 11 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МЧС Украины в городе Киеве, основная причина трагедий - злоупотребление спиртными напитками и пренебрежение правилами безопасного поведения.

ГУ МЧС Украины в городе Киеве напоминает, что, по прогнозам синоптиков, в столице в будни и выходные дни будет наблюдаться жаркая погода. Резкое повышение температуры может быть опасным для людей тепловыми и солнечными ударами, увеличением количества несчастных случаев на воде и пожарами в лесопарковых зонах.

В связи с чем, ГУ МЧС Украины в городе Киеве призывает граждан в эти жаркие дни, по возможности, воздержаться от посещения лесопарковых зон города и не забывать о безопасности, отдыхая вблизи водоемов.

“Во избежание теплового удара, в жаркие дни желательно находиться на открытом воздухе до 10 - 11 часов дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени деревьев. Целесообразно выходить из помещения в головном уборе. Основное принятие пищи перенести на вечерние часі. Вместо воды можно употреблять подкисленный или подслащенный чай, рисовый или вишневый отвар, хлебный квас. Необходимо ограничить употребление жирной и белковой пищи, свести к минимуму или вообще не употреблять спиртные напитки”, - напоминают в ГУ МЧС Украины в городе Киеве и отмечают: “Соблюдая элементарные правила собственной безопасности, вы сохраните свое здоровье и жизнь!”.