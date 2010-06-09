Для богатых украинцев увеличат подоходный налог?

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

По его словам, в частности, при расчете налога на прибыль предприятий в документе предлагается ограничить отнесение на валовые расходы процентных платежей по долговым требованиям.

Министр отметил, что в отношении налога на добавленную стоимость (НДС) предлагается установить разные сроки налогообложения. Для экспортеров товаров предприятий, которые осуществляют инвестиционные расходы, и предприятий, осуществляющих сезонную деятельность, предлагается установить два отчетных периода. Для всех остальных налогоплательщиков - 12 отчетных периодов.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, в Налоговом кодексе сохраняется специальный режим налогообложения в сферах сельского, лесного хозяйства и рыболовства.

Кроме того, в документе приведен единый перечень товаров, на которые будет начисляться акциз. Также предусмотрено сохранение упрощенной системы налогообложения и фиксированного сельскохозяйственного налога.

Кроме того, по словам министра, в Налоговом кодексе предлагается ввести в Украине «малопрогрессивное» налогообложение физических лиц. По его словам, сохраняется ставка налогообложения доходов физических лиц на уровне 15%, а в случае если месячный доход гражданина будет превышать 50 минимальных заработных плат (около 50 тыс. грн.) в месяц, то к нему будет применяться ставка налогообложения на уровне 17%.

В результате вступления в силу Налогового кодекса количество общегосударственных налогов будет сокращено с 29, существующих сегодня, до 17; по местным налогам - с 14 до 8, сообщил Ф.ЯРОШЕНКО.